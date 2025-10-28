Dopo la “passeggiata” con Brixia c’è la scalata al Galatasaray. Serata di top basket al PalaRomare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Una di quelle partite che non ti puoi perdere”. A sancirlo è direttamente il club, attraverso i canali social ufficiali, alla vigilia di un match da tempo segnato col circoletto rosso dei “clou” più attesi a casa Famila Basket Schio. La data è quella di mercoledì 29 ottobre, l’orario del via alla contesa tra il quintetto altovicentino e le turche del Galatasary è ore 20 esatte, la cornice sarà tutta arancione da una parte – e giallorossa dall’altra -, quella del palasport intitolato a Livio Romare.

Biglietti ancora disponibili per la quarta sfida europea delle Orange, ma exit poll della vigilia che consigliano di affrettarsi per prenotarli prima di un tutto esaurito da 2.600 e oltre tifosi pronti ad acclamare Giorgia Sottana e socie, ora e finalmente al completo dopo che anche la lettone Laksa ha esordito sabato nell’anticipo di in campionato con una netta vittoria sul Brixia. Un 83-39 che dice tutto o quasi di un successo ottenuto “in carrozza”, subendo poco sotto ai tabelloni e sprecando il minimo delle energie, tra l’altro con l’ex Zandalasini tenuta a riposo.

Da ricordare, in vista del confronto con il “Gala”, che all’andata fu braccio di ferro vero in pratica fino alla sirena dei 40′ effettivi, con epilogo amaro per le arancioni – occhio al -3 – del coach spagnolo. Era il match di esordio di Euroleague Women, perso per 73-70 dopo un’altalena di emozioni e una gara condotta per buona parte dalle vicentine. In seguito sono arrivate le due vittorie contro le ungheresi del Sopron (a Schio) due settimane fa e quella thrilling recente sulle francesi irriducibili del Flammes Carolo, uscite sconfitte per un paio di centesimi di secondo oltre che di punti.

Per lanciarsi nella volata finale del girone nella prima fase internazionale, Sottana puntano dritte al successo pieno, magari con margine dai 4 punti in su, che potrebbe garantire loro la leadership e quindi un passaggio morbido alla fase finale. Per poi riprendere di nuovo in serie A1, con il Famila anche qui a costruire a suon di vittorie la propria strada gloriosa con lo scopo di bissare lo scudetto 2025. Lo sgambetto al Brixia vale come poker e testa della classifica parziale.

IL TABELLINO DELL’ULTIMO MATCH DI CAMPIONATO

Famila Wuber Schio – RMB Brixia Basket 89-39

Parziali 24-14, 25-7, 25-12

Famila Wuber Schio: Sottana 5, Zanardi 4, Verona 12, Conde 5, Steinberga 9, Panzera 5, Andrè 13, Zandalasini ne, Badiane 18, Keys 7, Laksa 11

RMB Brixia Basket: Sabatino ne, Togliani 6, Velichova 5, Tagliamento 12, Aghillare 2, Del Boni 0, Crippa 0, Scalvini 0, Frustaci 4, Richard 3, Bongiorno 0, Winkowska 7

