Da oggi sui banchi 8 mila vicentini da…. maturare. Candidati alla prova di italiano

Oltre 500 mila studenti italiani candidati al diploma di maturità hanno puntato presto la sveglia stamattina per raggiungere le sedi della prima prova come da tradizione consolidata dedicata all’elaborato di lingua italiana. Di questi risultano poco meno di 8 mila i vicentini (per la precisione 7.842), oggi seduti sui banchi di scuola degli istituti superiori di Vicenza, Bassano, Valdagno, Thiene, Schio, Lonigo, Noventa etc. Insieme a loro, ovviamente, ci sono anche i professori, circa 400 quelli impegnati.

Alle 8.30 di mercoledì 19 giugno tutti pronti – in 526 mila maturandi s’intende – all’apertura dei “bustoni” con le tracce di italiano, con i classici Giuseppe Ungaretti (una delle opera di poesia “Pellegrinaggio” da “La vita di un uomo”) e Luigi Pirandello (“Quaderni di Serafino Gubbio Imperatore”) proposti tra le opzioni, ma anche Rita Levi Montalcini. La Guerra Fredda, il patrimonio artistico e culturale e il silenzio altri temi sul “vassoio”.

Da ricordare che le tracce sono in tutto sette, tre invece le tipologie di prova: analisi del testo, testo argomentativo e il tema d’attualità, spesso il più “pescato” dagli studenti di quinta. Le opzioni sono state formulate già da marzo scorso e “secretate” da un’apposita commissione definita dal Ministero dell’Istruzione. A disposizione dei candidati 6 ore di tempo massimo per la consegna dell’elaborato scritto personale. Da domani si va al via alle prove di indirizzo. Aspirazione massima il punteggio di 100 (e lode) con 40 punti che derivano dalla carriera scolastica del quinquennio o quadriennio e 20 ciascuno dalle tre prove d’esame, l’ultima il colloquio orale.

Dei circa 42 mila studenti e studentesse in Veneto, provenienti da circa duemila classi nelle sette province e che bussano alle porte del diploma superiore, come detto poco meno di 8 mila sono vicentini. Il 37,3% in città e provincia affronta gli esami nei vari indirizzi di liceo, il 39,6% da istituti tecnici, il 20,8% delle scuole professionali, la parte residua in altre modalità speciali. Per le seconde prove ecco le materie selezionate: il greco al liceo classico, la matematica allo scientifico, l’economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing e, infine, la topografia per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.