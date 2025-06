Al via la maturità: oggi la prima prova di italiano. Sette le tracce fra letteratura e attualità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al via gli esami di maturità per 524.415 studenti italiani con il 96,5% di ammessi. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. Tra le possibili tracce spiccano le guerre, l’intelligenza artificiale, D’Annunzio e l’elezione del nuovo Papa.

Domani è prevista la seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Dal 23 giugno (ma sono i singoli istituti a decidere le date di partenza), il colloquio, nel corso del quale il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia).

Tra le novità importanti di quest’anno: nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, allo scrutinio finale, un voto in condotta pari a 6 decimi, il colloquio riguarderà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. L’altra novità è che i risultati conseguiti dallo studente nelle prove Invalsi, confluiranno nel Curriculum dello Studente.