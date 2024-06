Maturità 2024, esami al via oggi con la prima prova: Ungaretti e Pirandello per l’analisi del testo

Alle ore 8:30, con l'apertura dei plichi, è iniziata la prima prova. I 526mila maturandi alle prese con gli esami di Stato hanno a disposizione 6 ore. Le tracce sono in tutto sette, “tutte interessanti e 4 abbordabili” a detta del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Tre le tipologie di prova: analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità.

Azzeccato il toto-tracce. Pirandello, Ungaretti, ma anche il tema dei conflitti: buona parte delle ipotesi girate in questi giorni per la prima prova della Maturità ha trovato conferma. A partire dai protagonisti delle due tracce di analisi del testo: Giuseppe Ungaretti figura nella traccia di analisi del testo: “Pellegrinaggio” è il brano poetico selezionato dal ministero. Luigi Pirandello è invece oggetto della seconda traccia di analisi del testo con il brano “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.



Entusiasmo sui social. “Pirandello e Ungaretti. Vi invidio”, è uno dei tanti messaggi che si leggono su X. C’è chi definisce gli autori “un sogno per ogni maturando”, “una fortuna”. E non manca chi li avrebbe voluti per la propria maturità.

Per quanto riguarda i temi di attualità. Per la traccia C1 c’è un testo tratto da Rita Levi Montalcini in “Elogio dell’imperfezione”; per il C2 un testo tratto da Maurizio Caminito in “Profili, selfie e blog”. Per il tema argomentativo c’è invece “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso nella traccia B1, un testo che invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica. Per la traccia B2 un testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in “Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)”. La traccia B3 presenta, infine, un testo della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot dal titolo “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione”.

Sui social l'augurio di Giorgia Meloni. “E' solo l’inizio di una grande avventura, date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate” scrive la presidente del Consiglio rivolgendosi agli studenti e alle studentesse che oggi affrontano la prima prova della maturità. “Andate a scrivere il vostro futuro, buona maturità 2024 ragazzi!” posta su ‘X’ il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.