Settimana di passione per chi viaggia: scioperi per treni, aerei e trasporto pubblico

Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei o trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi.

Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. A Genova a incrociare le braccia è il personale di Amt per quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30. La mobilitazione è indetta da Ost Club Trasporti. Il personale di Autolinee Toscane a Prato si ferma invece per otto ore: dalle 14:30 alle 22:30. Dalle 19 alle 23, sciopera anche il personale di Autolinee Toscane a Firenze A Latina si asterranno dal lavoro per 24 ore, i dipendenti di Csc Mobilità per lo sciopero proclamato da Osr Faisa-Cisal.

Martedì 21 luglio i disagi si spostano nei cieli. Lo sciopero che rischia di creare maggiori disagi ai viaggiatori è quello indetto da Usb Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost si ferma per 24 ore a livello nazionale. Sempre valide le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. A quello di EasyJet si aggiunge tutta una serie di scioperi che coinvolgono vari scali aeroportuali sparsi per l’Italia.

Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Dalle 12 del 22 alle 11:59 del 23 protestano i dipendenti di Grandi Navi Veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.

Il 23 e 24 luglio sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Come si legge sul sito di Rfi, “Dalle ore 21:00 di giovedì 23 luglio alle ore 20:59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord”. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Cub Trasporti/Sgb ha organizzato fino alle 21 (a partire dalla stessa ora del giorno prima) uno sciopero plurisettoriale, che coinvolge in particolare il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale.