Torna domenica a Thiene la Marcia in Rosa per la prevenzione del tumore al seno

“Di tumore si vive”, è con questo motto che torna domenica prossima a Thiene la Marcia Rosa, promossa dal Comune insieme alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Fidas Vicenza Gruppo di Thiene e il locale mandamento di ConfCommercio. L’appuntamento è quindi per la mattina del 20 ottobre, con partenza dalla cittadella dello sport.

Spiega l’assessora alle Politiche Sociali e Parità di Genere, Anna Maria Savio: “Come annunciato nella prima edizione, la Marcia in Rosa vuole costituire un appuntamento fisso nel mese di ottobre per puntare i riflettori in modo coinvolgente sulla prevenzione. Quest’anno la Marcia torna dunque ancora più ricca, con nuove collaborazioni e alcune novità. Il percorso diviene più esteso fino a toccare il centro storico che si vestirà di rosa grazie al coinvolgimento degli esercizi commerciali cittadini. In piazza Ferrarin saranno allestiti stand a cura delle associazioni coinvolte”.

“Ringrazio dunque Fidas Thiene – prosegue Savio – per la sensibilità con cui hanno promosso e sostenuto l’iniziativa, la Lilt per il consolidato impegno volto a tutelare la nostra salute, il Gruppo Alpini di Thiene che continua ad esserci vicino con concretezza, assicurando il punto ristoro e ConfCommercio Mandamento di Thiene, che ha accolto con disponibile sensibilità il nostro invito a partecipare e a sostenere l’evento. Saranno presenti le volontarie dello Sportello Donna di Thiene e Le Amiche di Anna, due realtà fortemente impegnate al fianco delle donne, come pure ringrazio le volontarie dell’Associazione Italiana Leucemie di Vicenza. Sarà presente in piazza Ferrarin anche l’associazione sportiva Santo 95 che proporrà per l’occasione un flash mob in rosa per tutte le donne della marcia. A tutti loro e a quanti vorranno camminare con noi va il nostro grande grazie, confidando che in moltissimi ci troveremo a vivere una mattina insieme”.

La marcia avrà partenza e arrivo alla Cittadella dello Sport e si svolgerà lungo un percorso di circa 5 chilometri, con un passaggio e sosta in centro storico, dove saranno allestiti gli stand informativi delle associazioni coinvolte. L’area ristoro degli Alpini di Thiene, oltre che all’arrivo alla Cittadella dello Sport, sarà presente anche in piazza Ferrarin. Il supporto per la sicurezza sarà assicurato dal Comitato di Thiene della Croce Rossa, dalla polizia locale e dal gruppo comunale della Protezione Civile.

La passeggiata è adatta a tutte le persone di qualsiasi età che vogliono camminare insieme per portare questo messaggio di solidarietà, sorriso e Vita lungo le vie ed il centro di Thiene.

È possibile già iscriversi tramite il codice riportato in tutte le locandine. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9 alle 9.30. La quota di partecipazione alla manifestazione, comprensiva di maglietta tecnica, è di 10 euro per gli over 14, per gli under14 è di 5 euro.L’utile sarà devoluto alla Lilt che garantirà 50 per mammografie gratuite. In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 27 ottobre.