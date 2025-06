Proteste pro- immigrazione a Los Angeles, Trump firma l’invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale

ha avvertito che sotto l'amministrazione Trump la distruzione e la violenza contro agenti e strutture federali non saranno tollerate. “Se la violenza dovesse continuare, verranno mobilitati anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton: sono in stato di massima allerta”. Hegseth ha affermato che le violente aggressioni della folla in città erano progettate per impedire l'espulsione degli immigrati clandestini criminali dal nostro territorio.(noti anche come organizzazioni terroristiche straniere) e un enorme rischio per la sicurezza nazionale”.