Diocesi di Vicenza, domenica 11 dicembre l’ordinazione del nuovo Vescovo Brugnotto

Il ministero pastorale del nuovo Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, inizierà ufficialmente domenica 11 dicembre con l’ordinazione episcopale nella Cattedrale della città berica, in centro storico. Sarà lui, ex vicario generale a Treviso, l’80° vescovo a guidare le comunità di fedeli afferenti alla Diocesi.

La cerimonia solenne è stata fissata alle 15, con il 59enne presbitero trevigiano di nascita a raccogliere il testimone dal suo predecessore monsignor Beniamino Pizziol – attualmente amministratore apostolico della diocesi dopo aver concluso il mandato per raggiunti limiti d’età – il quale, a sua volta, saluterà la comunità di fedeli berica sabato 3 dicembre.

L’annuncio per così dire in anteprima era stato dato venerdì sera, al termine della veglia missionaria, per assumere i crismi ufficiali nella giornata di ieri. La cerimonia di ordinazione e di inizio “missione” è quindi prevista in un unico momento insieme di festa e di preghiera in Cattedrale. La celebrazione sarà presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano originario del Vicentino. Con-consacranti saranno i vescovi Pizziol e Tomasi di Treviso con invito a concelebrare inviato a tutti i vescovi del Triveneto e al clero delle diocesi di Vicenza e Treviso.

“La scelta di vivere l’ordinazione episcopale e l’ingresso in diocesi in un’unica celebrazione – si legge in una nota alla stampa – risponde a criteri di semplicità e sobrietà, ma sottolinea anche una precisa visione ecclesiologica, che vede il senso del ministero episcopale solo nel suo legame con la chiesa locale che il vescovo è chiamato a conoscere, amare e a servire.” Per chi non avesse la possibilità di partecipare al momento solenne di ingresso in Diocesi della nuova guida pastorale, domenica 11 dicembre la celebrazione sarà trasmessa in diretta radiofonica da Radio Oreb e in diretta streaming e televisiva su canali che saranno resi noti in seguito.

Per i ringraziamenti doverosi e il saluto a monsignor Beniamino Pizziol stesso luogo sacro ma appuntamento fissato per le 10 del mattino di sabato, sempre nel cuore di Vicenza. Il sacerdote nato a Venezia 75 anni fa e per 11 anni è stato il Vescovo di Vicenza, città dove ha scelto di rimanere come emerito. In questa occasione di congedo il vescovo Beniamino ricorderà i suoi 50 anni di sacerdozio, a partire dalla ordinazione a prete avvenuta a Venezia dal patriarca Luciani, proprio il 3 dicembre del 1972. Una felice coincidenza di date in un momento importante per la vita diocesana.