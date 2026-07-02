Bibione, si immerge ma un malore gli è fatale: morto turista scledense di 75 anni

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I bagnini, i sanitari del Suem con un’ambulanza e un elicottero di Treviso Emergenza e anche la guardia costiera. Questi i componenti del dispositivo di soccorso che, nella giornata di ieri, mercoledì 1° luglio, si è attivato per cercare di salvare la vita ad un turista, 75enne di Schio, che si trovava in vacanza a Bibione. Purtroppo però, nonostante la prontezza dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata poco dopo le 12.30. Stando alla ricostruzione, il 75enne e la moglie, che a quell’ora erano in spiaggia, avevano deciso di entrare in mare, procedendo ad immergersi nell’acqua. È a questo punto che la donna, perso di vista il marito, ha lanciato l’allarme. L’uomo, portato a riva dai bagnini, è stato immediatamente sottoposto alle manovre di rianimazione, poi proseguite dai medici del 118 intervenuti sul posto. I quali tuttavia, alla fine, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

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