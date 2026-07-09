Donna infettata dal virus Chikungunya di rientro da un viaggio all’estero

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Un caso di Chikungunya (malattia virale trasmessa da una zanzara del genere Aedes) è stato diagnosticato nel territorio comunale di Vicenza. Lo ha reso noto nel tardo pomeriggio di oggi, 9 luglio, un comunicato dell’Ulss 8 Berica. La persona contagiata è una donna di ritorno da un viaggio all’estero: è stata visitata presso il Pronto Soccorso di Vicenza dove i sanitari, considerando la sintomatologia manifestata e il suo recente viaggio, hanno avanzato il sospetto di diagnosi, poi confermato dagli esami di laboratorio.

La Chikungunya, in sigla Chik, è una malattia febbrile acuta virale, epidemica, trasmessa dalla puntura di zanzare infette. La paziente è in isolamento a casa, monitorata dal personale dell’Azienda socio-sanitaria, con sintomi parainfluenzali ma in condizioni stabili.

Come previsto dal protocollo regionale per la gestione dei casi di arbovirosi, l’Ulss 8 d’intesa con l’amministrazione comunale del capoluogo ha disposto una disinfestazione straordinaria nel raggio di circa ducento metri dall’abitazione della paziente, nel quartiere di Sant’Agostino. La disinfestazione, che inizierà già nella giornata di domani e si concluderà domenica, riguarderà sia le aree pubbliche sia le aree private all’interno del perimetro di interesse.

La disinfestazione non interessa Ferrock

La disinfestazione, che inizierà già nella giornata di domani venerdì 10 luglio dalle 23, riguarderà sia le aree pubbliche sia le aree private all’interno del perimetro indicato dalle disposizioni regionali. L’amministrazione ha chiestoo la massima collaborazione ai residenti della zona interessata. Il perimetro oggetto della disinfestazione (indicato nella mappa allegata all’ordinanza) non coinvolge la zona dove è in corso il festival Ferrock. Per tre notti consecutive la ditta interverrà con un trattamento adulticida, mediante nebulizzazione da automezzo. Inoltre, a partire da sabato 11 luglio si occuperà disinfestazione “porta a porta”, con ispezione e trattamento larvicida dei focolai (caditoie, tombini, sottovasi e piccoli ristagni) ed adulticida. Gli interventi della ditta incaricata si concluderanno entro le 24 di martedì 14 luglio.

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