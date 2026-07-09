Autobotti di Acque del Chiampo in azione per integrare i serbatoi in collina

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La scarsità di precipitazioni sta mettendo sotto pressione il sistema acquedottistico nelle aree collinari del territorio servito da Acque del Chiampo. Per garantire la continuità del servizio ed evitare possibili criticità, l’azienda ha avviato un’attività di integrazione dei serbatoi mediante autobotti, intervenendo nelle situazioni in cui i livelli d’acqua si riducono maggiormente, soprattutto durante i fine settimana, quando i consumi registrano un sensibile incremento.

Nei giorni scorsi le autobotti hanno effettuato rifornimenti ai serbatoi delle località Zini e Fongari ad Arzignano, e Bellimadore, nel Comune di Montorso Vicentino.

“Monitoriamo costantemente la situazione dei serbatoi situati nelle aree collinari e montane – spiega il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli –. In periodi caratterizzati da scarsità di piogge, l’integrazione dei volumi d’acqua tramite autobotti rappresenta una misura preventiva che ci consente di garantire la continuità del servizio e di evitare criticità per gli utenti. Stiamo inoltre monitorando costantemente la situazione dei pozzi di fondovalle, dove si registra un abbassamento del livello statico della falda, che tuttavia rimane lontano dai valori particolarmente critici raggiunti nelle estati del 2022 e del 2023. Rinnoviamo inoltre l’invito a utilizzare l’acqua in modo responsabile e consapevole: anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire in maniera significativa al risparmio della risorsa idrica”.

Il Decalogo per non sprecare acqua

Acque del Chiampo ricorda il decalogo della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla”: non lasciare il rubinetto aperto quando ci si lava; scegliere la doccia invece del bagno nella vasca; usare la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico; annaffiare le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura; prima di riempire una piscina con capienza superiore a cinque metri cubi, contattare il numero verde gratuito 800 040 504 per ricevere le necessarie indicazioni sulle modalità operative da seguire per non creare problemi all’acquedotto; chiudere il rubinetto centrale quando ci si assenta da casa per tanto tempo; controllare periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite; applicare il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso; inserire nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico; segnalare tempestivamente le perdite idriche sul territorio chiamando il numero verde gratuito di pronto intervento 800 990 050 indicando con precisione Comune, via e numero civico.

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