Donna investita su un viadotto in tangenziale: morta sul colpo

Investimento mortale nella prima serata di venerdì a Vicenza, lungo la tangenziale, in un tratto dove in linea teorica non si dovrebbero trovare pedoni. A venire travolta e uccisa è stata una donna, della quale l’identità non è per il momento nota. L’allarme al 118 con richiesta di soccorsi rapidi è scattato dalla zona di Ponte Alto, sul cavalcavia.

L’incidente è stato segnalato poco dopo le 19, all’altezza di uno dei viadotti che sorgono lungo via degli Scaligeri, in corrispondenza delle due carreggiate di marcia della tangenziale che attraversa la città berica.

I soccorsi del Suem 118 inviati sul posto hanno potuto fare ben poco, dopo i tentativi di rianimazione andati senza esito. L’impatto tra la donna che camminava a lato della lingua d’asfalto trafficata e un’automobile le è stato fatale. Non è noto se la vittima avesse lasciato un eventuale veicolo in panne oppure se siano state altre le cause della sua presenza sulla via di comunicazione riservata ai mezzi a motore.

Sul posto più pattuglie della polizia locale di Vicenza sia per effettuare i rilievi sull’incidente che per deviare il flusso di auto e camion. A supporto anche la polizia stradale.

