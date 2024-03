F1, anche nel 2024 è Verstappen l’uomo da battere. Pole a Jeddah, secondo Leclerc

Dopo essersi assicurato il GP del Bahrain il pilota della Red Bull mette in tasca anche lafermando il cronometro sull’1:27.472, facendo registrare anche il nuovo record del circuito e siglando la 34esima pole in Carriera.

Buoni segnali anche dalla Ferrari che riparte dal terzo e quarto posto dell’ultimo Gran Premio e che piazza un filtrante Charles Leclerc al secondo posto, per soli sedici millesimi davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez che partirà dalla seconda fila insieme a Fernando Alonso con la Aston Martin. La McLaren monopolizza invece la terza fila con il quinto posto di Oscar Piastri e il sesto di Lando Norris. Quarta fila targata invece Mercedes, con George Russell (+0.844) e Lewis Hamilton (+0.988), mentre a chiudere la top ten sono la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

Da segnalare per la Rossa l’ottimo debutto del giovanissimo britannico Oliver Bearman, chiamato a sostituire in emergenza Carlos Sainz e che chiude ad un soffio dai migliori dieci. Il pilota spagnolo è stato già operato per una forma di appendicite e per questo al suo posto ci sarà il 18enne talento inglese della Academy di Maranello. La Ferrari con un post pubblicato sul proprio account ufficiale di X ha confermato il successo dell’operazione di Sainz : “Intervento riuscito. Tutto è andato bene e ora riposa in ospedale. Gli inviamo il nostro sostegno per una rapida guarigione”.

Tuttavia Leclerc non è contento. “Siamo un po’ più indietro di quanto sperassimo”, ha commentato il monegasco dopo le qualifiche. “Spero che in gara possa esserci una sorpresa positiva, per poter sfidare le Red Bull. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo fiducia nei long run”. Poi sull’esordio di Bearman ha detto: “Innanzitutto spero che Carlos possa tornare presto. Bearman ha fatto un lavoro fantastico. Facendo solo le FP3 ha preso subito il ritmo e si è trovato a suo agio con la macchina. Sono contento per lui. Sarà la sua prima gara e spero che potremo fare entrambi una gran gara e ottenere buoni punti per il team”.

Oggi la gara si corre eccezionalmente di sabato alle ore 18:00 per il Ramadan che inizia il 10 marzo.