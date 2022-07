Doppio “assist” dal Comune per la cura delle persone anziane. Lo Sportello Badanti raddoppia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due sportelli territoriali per offrire aiuto concreto alle famiglie vicentine che intendono avvalersi del supporto di assistenti familiari per la cura e la “compagnia” alle persone anziane nel proprio domicilio. Da martedì 26 luglio sono stati attivati a Vicenza città i due “avamposti” dello Sportello Badanti per il sostegno del lavoro di cura domestico.

Un strumento utile per avvicinare domanda e offerta di lavoro, offrire consulenza gratuita agli utenti e orientare le famiglie ai primi approcci con il tema dell’assistenza domestica agli anziani. Per la realizzazione del progetto, a cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza, saranno attivi i due centri di servizi dislocati, uno a est e uno a ovest della città, la cui gestione è stata affidata alla cooperativa Margherita, in collaborazione con Cisl Vicenza.

A darne l’annuncio l’altra mattina è stato l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto insieme con Alice Bortolotto, in rappresentanza della cooperativa Margherita, e il segretario generale di Cisl Vicenza, Raffaele Consiglio, con Stefano Osti. “Abbiamo voluto confermare un servizio attivato lo scorso anno visto l’importante riscontro ottenuto – ha precisato l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – riproponendolo in due sedi della città, anziché una. Grazie a risorse interamente comunali, pari a 10 mila euro, da oggi prende il via, infatti, uno sportello informativo che va ad aiutare sia chi si trova improvvisamente a dover gestire una persona non più autosufficiente con l’aiuto di un assistente familiare sia chi vuole intraprendere l’attività di sostegno domestico”.

Il servizio è accessibile, su appuntamento, il martedì pomeriggio, a settimane alterne, dalle 14 alle 18, nelle sedi di villa Lattes, in via Thaon di Revel 44 (circoscrizione 6), e al Centro servizi sociali territoriali (Csst) sud-est di via Giuriato 72. Vengono offerti servizi qualificati di informazione, orientamento alle famiglie e persone che necessitano di un supporto nella cura domestica. Inoltre, sarà costituito e aggiornato il registro regionale degli assistenti familiari, finalizzato a garantire il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di cura e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nel dettaglio, lo sportello fornirà, gratuitamente, consulenza sulla normativa di riferimento del lavoro domestico; orientamento dell’assistente familiare (badante); supporto alla persona fragile e alla sua famiglia nell’individuazione dell’assistente familiare sulla base dei bisogni espressi; inserimento dell’assistente familiare nel registro regionale; promozione di occasioni formative rivolte agli assistenti familiari e, in generale, informazioni utili allo svolgimento della professione. Per accedere allo sportello è necessario prenotare un appuntamento mandando un’email all’indirizzo di posta assistenzafamiliarevicenza@ comune.vicenza.it o telefonando allo 0444 222764 il martedì, nell’orario di apertura dello sportello (dalle 14 alle 18). miglie ha chiesto un’assistenza full time.

Per maggiori informazioni (clicca sul testo sottolineato)