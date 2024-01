Giovane badante di 26 anni muore in casa dell’anziana che assisteva nella notte di Capodanno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’arrivo dell’ambulanza del Suem 118 in un’abitazione di Marano era già irrimediabilmente senza vita la ragazza di Schio, di 26 anni, per la quale durante la notte di Capodanno era scattato il codice rosso dopo l’allarme lanciato dal suo fidanzato. Egli stesso era giunto al suo capezzale dopo l’assenza di risposte a messaggi e telefonate con cui voleva augurarle buon anno, non trovando risposta.

La giovane, di nazionalità ucraina – ma nata e cresciuta nell’Altovicentino -, che lavorava come badante in assistenza a un’anziana pensionata nell’abitazione di quest’ultima in zona Santa Maria, sarebbe stata colta da un grave malore nel corso della notte, senza riuscire a chiedere aiuto né all’inquilina né utilizzando lo smartphone.

Il suo compagno A. M., che non riusciva a contattarla telefonicamente per gli auguri come erano d’accordo di fare all’arrivo del 2024, si era preoccupato per quel silenzio non previsto e aveva quindi di persona raggiunto il luogo di lavoro dove si trovava Halyna Khropcenko. Probabilmente credendo si fosse assopita. Trovandosi invece di fronte a un’amara e diversa realtà: la giovane scledense al suo arrivo era in fin di vita (o più probabilmente già morta) senza che l’anziana proprietaria dell’appartamento di via San Fermo si fosse accorta di nulla, almeno secondo quanto è filtrato finora sulla vicenda.

Sul posto a Marano Vicentino sono giunti in pochi minuti anche i Carabinieri in servizio nella notte di San Silvestro e nel primo giorno del 2024, procedendo alla fase delicata dei rilievi ambientali sullo scenario del dramma, procedendo a informare la Procura di Vicenza dell’accaduto. Scontata la disposizione dell’esame autoptico sulla salma della 26enne, stroncata da un arresto cardiocircolatorio su cui si dovrà indagare per capirne le cause, dopo aver acquisito informazioni su eventuali patologie e problematiche personali pregresse al tragico evento recente.

Solo dopo l’effettuazione dell’autopsia, i familiari di Halyna potranno disporre della salma e fissare la data delle esequie. Per quanto è dato a sapersi appena all’indomani della morte improvvisa, una vittima di un malore sulle cui origini e cause, al momento sconosciute, si dovrà far luce anche per escludere il concorso indiretto di persone terze nel giungere a un epilogo tanto triste nei primi minuti dell’anno nuovo.

La notizia è in aggiornamento