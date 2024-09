Botta lungo la A31, scontro per due fra i caselli di Dueville e Thiene

Scontro tra due vetture pochi minuti prima delle 21 di oggi, domenica 15 settembre, lungo l’autostrada A31 Valdastico all’altezza dell’uscita per la Pedemontana Veneta tra i caselli di Dueville e quello di Thiene, in direzione Piovene Rocchette.

Sul posto sono già in azione i tecnici di Società Autostrade per le segnalazioni e i monitoraggi del caso: si raccomanda prudenza soprattutto stante la presenza di alcuni detriti lungo la carreggiata. Ancora non chiare le cause all’origine del violento sinistro che ha mandato uno dei due veicoli a sbattere contro il guardrail centrale, mentre il secondo ha finito la sua corsa qualche metro più in là. Nonostante danni piuttosto evidenti a entrambi i mezzi, per i conducenti ci sarebbe soltanto un grande spavento.