Incidente fra due auto e in furgone sulla Marosticana: un ferito e ripercussioni sul traffico

Incidente stradale all’ora di pranzo di oggi, 30 ottobre, a Dueville lungo la strada Marosticana. Tre i veicoli coinvolti. Una persona è rimasta lievemente ferita e le ripercussioni sul traffico, data l’ora, sono state notevoli per circa un’ora.

Lo schianto è avvenuto alle ore 12,40: un uomo 37enne di Vicenza, alla guida di furgone Iveco Daily, stava viaggiando in direzione Sandrigo quando, giunto all’altezza del civico 9, in cima al cavalcavia sulla linea ferroviaria, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto con un’auto Kia Picanto, condotta da una donna di 60 anni del posto, che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

A seguito dell’urto la Picanto ha invaso la corsia opposta ed è stata colpita da una Ford CMax, condotta da una ragazza 32enne di Creazzo, che proveniva dal senso opposto di marcia. Ad aver bisogno di cure, per alcune ferite lievi, sono uno dei tre conducenti. A causa dell’impatto, nel quale uno dei conducenti ha riportato lesioni lievi, la circolazione stradale ha subito rallentamenti per circa un’ora.

I rilievi e la regolazione dell’intenso traffico sono stati effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino, distaccamenti di Monticello Conte Otto e Sandrigo.