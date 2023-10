Maltempo: alcuni Comuni attivano preventivamente i Centri operativi della protezione civile

A seguito dell’aggiornamento sul peggioramento della situazione meteorologica, che ha portato la Protezione Civile a diramare per le prossime ore, l’allerta rossa per rischio idrogeologico per temporali nella fascia montana e pedemontana del Veneto e allerta arancione altrove, molti sindaci del Vicentino hanno aperto i Centri Operativi Comunali della Protezione Civile (Coc).

Ad Arzignano la sindaca Alessia Bevilacqua, insieme al vice sindaco e assessore Sicurezza Enrico Marcigaglia e a quello alla Protezione Civile Giovanni Lovato, spiega che “il Comune di Arzignano ha attivato il Coc dalle ore 20 di oggi all’1 di novembre per vigilare sulla situazione ed intervenire prontamente in caso di necessità”, diramando anche alcuni consigli utili per i cittadini.

A Vicenza, in via precauzionale, data l’allerta, sono stati chiusi i parchi cittadini. Anche qui il Comune ha disposto l’attivazione del Coc ristretto per l’arrivo nelle prossime ore di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Qui l’allerta “rossa”, ovvero di allarme, riguarda la criticità idrogeologica in relazione alla rete idrografica secondaria, mentre quella “arancione”, cioè di preallarme, la criticità idraulica.

Per fare il punto sulla situazione alla luce del perdurare del maltempo, il Coc si è riunito in forma ristretta nel pomeriggio nella sede del Comando di polizia locale con le funzioni che fanno capo a protezione civile, polizia locale, servizio Infrastrutture e lavori pubblici, ufficio stampa e Amcps. Per la giunta hanno partecipato l’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto e l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller. Presente anche il capo di gabinetto Sandro Pupillo.

“Il livello del Bacchiglione – ha dichiarato al termine della riunione l’assessore Matteo Tosetto – non desta al momento preoccupazione, ma lo stato di allarme per rischio idrogeologico riferito alla rete idrografica secondaria ci impone di monitorare costantemente la situazione fino a nuove comunicazioni regionali. Abbiamo verificato le diverse procedure da far scattare in caso di emergenza, sia sul fronte della protezione del territorio, sia per quanto riguarda le comunicazioni da dare alla popolazione. A questo proposito invito i cittadini a tenersi informati fino al termine di questa fase perturbata, consultando il sito del Comune, le nostre pagine istituzionali sui social e seguendo i media locali”. Oltre all’innalzamento del livello dei fiumi, il perdurare delle precipitazioni potrebbe dar luogo a rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e ad allagamenti locali. Il Coc ristretto rimane attivo.