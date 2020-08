“O i soldi o la bici”. Tentata estorsione fuori dal supermercato: denunciato un 24enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il più delle volte i ragazzi di origine africana che si appostano all’ingresso dei supermercati per chiedere qualche spicciolo si distinguono per l’atteggiamento dimesso e mite, senza creare problemi alle attività nè fastidi alla clientela. Non sempre, però, è così. E’ accaduto ieri mattina a Dueville all’esterno del punto vendita del Prix Quality di via Corvo, dove un giovane liberiano, residente a Schio, ha tentato di sottrarre una bicicletta a una donna, chiedendole in alternativa una somma di denaro per la restituzione.

Il giovane di 24 anni – L. G. le iniziali diffuse sai carabinieri, in posizione regolare in Italia -, una volta identificato è risultato un soggetto con vari precedenti di polizia nonostante la giovane età. E’ stato denunciato dai carabinieri della tenenza locale in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione. E poi rilasciato in attesa di processo.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, a meno di mezzo chilometro di distanza dal centro di Dueville. Vittima del tentativo maldestro di estorcere dei soldi è stata una madre del luogo, che si era recata a fare la spesa portando con sè un figlio in tenera età. All’uscita dal punto vendita l’incontro con l’africano, che l’ha avvicinata e si è espresso in modo minaccioso, trovando un perentorio rifiuto alle sue richieste illecite che andavano ben oltre l’accattonaggio. Anzi, in risposta, la donna ha chiamato i carabinieri con lo smartphone, mentre il giovane extracomunitario con tono di sfida le ha elencato tutti i numeri di emergenza delle forze dell’ordine, come riferito poi ai militari.

La telefonata al 112 ha permesso all’operatore di inviare tempestivamente sul posto due pattuglie di uomini dell’Arma, di cui una in borghese, con in campo anche il comandante della tenenza duevillese a dirigere l’operazione. In un paio di minuti i militari hanno quindi raggiunto via Corvo dalla vicina sede dell’Arma di via della Repubblica, individuando subito la vittima dell’aggressione verbale e prendendo in consegna il cittadino liberiano recalcitrante.

Dopo essere stato controllato dai militari per verificare che non portasse con sè armi di alcun tipo, quest’ultimo è stato accompagnato in caserma, dove sono emersi i numerosi precedenti a cui andrà ad aggiungersi una nuova denuncia, presentata formalmente nel pomeriggio di ieri. Un nuovo fatto legato all’ambito microcriminale che, forse, potrebbe tradursi nella celebre “goccia” che fa traboccare il vaso, e aprirgli quindi le porte del carcere dopo il giudizio del Tribunale di Vicenza.