Coronavirus: stabile oggi la situazione nel Vicentino e in Veneto

74 persone positive al virus Sars-Cov-2 e 6 persone ricoverate all’ospedale San Bortolo di Vicenza, metà delle quali – ossia tre – nel reparto di terapia intensiva. Uno solo invece il ricoverato nell’Ulss 7 Pedemontana: nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Santorso. Sono questi i dati odierni sulla presenza dell’epidemia in provincia di Vicenza.

Una situazione stabile, dato che i numeri sono invariati nelle ultime 24 ore.

Stazionari anche i dati regionali di oggi, dopo l’aumento dei casi della scorsa settimana. I positivi attualmente sono 1.051, (con un aumento di 17 unità rispetto a ieri). Le persone ricoverate e positive in questo momento sono negli ospedali veneti 25 (due in meno rispetto a ieri), ma vi sono anche 87 ricoverati che si sono negativizzati, portando il totale dei ricoverati in area non critica a 112.



Stabile anche la situazione nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 4 positivi: di questi ultimi, 3 sono proprio quelli ricoverati al San Bortolo, dove quindi c’è la terapia intensiva più sotto pressione in questo momento in Veneto (seppur nei numeri limitati che consentono di dire, ovviamente, che la situazione è completamente sotto controllo).

Va detto anche che i pronto soccorsi e il Suem segnalano da alcune settimane casi di anziani ospiti di Rsa – negativizzati dopo essere passati attraverso il virus nei mesi scorsi – per i quali si è reso necessario un nuovo ricovero in quanto si son ripresentati i sintomi impegnativi tipici della malattia (febbre e insufficienza respiratoria, ad esempio) senza che vi sia una nuova positivizzazione. Un dato che dà il segno di come gli anziani che hanno avuto il Covid-19 rimangono molto provati fisicamente e costantemente esposti a situazioni di estrema fragilità.