Trovato morto poco lontano da casa l’anziano scomparso da stamattina

E’ stato ritrovato morto l’88enne di cui non sia avevano notizie da questa mattina a Dueville. Lo ha comunicato intorno alle 17,30 di oggi, 20 novembre, il sindaco Giuliano Stivan. “L’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia in questo momento di grande tristezza, esprimendo vicinanza e sentite condoglianze a nome di tutta la comunità”. A individuare il corpo, riverso in un canale risorgivo, sono stati i cinofili dei vigili del fuoco.

Erano state ore di angoscia per una famiglia di Dueville per la scomparsa di Francesco Carollo, residente in via Molino. L’anziano è uscito di casa questa mattina (20 novembre) presto, verso le 7.30, con addosso solo un pigiama grigio scuro e una giacca marrone. Non aveva con sé il cellulare. L’ultima volta che era stato avvistato era in via Sega, diretto a piedi verso l’area delle Risorgive del Bacchiglione. La figlia si era rivolta ai carabinieri di Dueville in tarda mattinata.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, erano scattate alle 13. Alle ricerche hanno preso parte le squadre a terra del comando di Vicenza fri vigili del fuoco, esperti in topografia applicata al soccorso e quad, supportati dall’alto dall’elicottero Drago e dai droni. Alle 15 erano stati attivati anche i volontari della protezione civile locale. Sul posto anche i carabinieri e personale sanitario del Suem 118 per gli accertamenti di competenza.

