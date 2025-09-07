Violenta esplosione in una casa in via Sega: grave un uomo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un pauroso scoppio ha destato preoccupazione ai residenti di Dueville attorno a mezzogiorno di oggi. Forse a causa di una fuga di gpl, l’esplosione ha danneggiato pesantemente un’abitazione in via Sega ed innescato l’incendio che ha coinvolto tutto il piano terra.

In conseguenza alla deflagrazione un uomo di 43 anni che abitava nella casa, raggiunto dall’onda d’urto, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato da un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Vicenza in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del Fuoco del distaccamento di Schio con due automezzi supportati da una squadra di Vicenza con autobotte e due operatori.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate dopo circa tre ore mentre sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

