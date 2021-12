Entro la fine del 2022 arriva la prima ciclostazione nella cittadella degli studi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una ciclostazione coperta, in acciaio e vetro che potrà ospitare 100 bici su due livelli e con punti di ricarica per le biciclette elettriche. È quanto verrà realizzato entro la fine del 2022 nella cittadella degli studi di Vicenza. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato il progetto definitivo per l’installazione dell’innovativa struttura in via Baden Powell, a servizio di cinque istituti scolastici che ospitano circa 6mila studenti e un migliaio tra dipendenti e insegnanti.

La spesa complessiva che ammonta a 229mila euro vede uno stanziamento da parte del comune di 130mila euro e un contributo ministeriale di 99mila euro sulla specifica azione del progetto MobilitateVi, per il quale Vicenza è assegnataria di un un importante contributo da parte del Ministero della Transizione ecologica, già Ministero dell’Ambiente. “Per favorire il maggior utilizzo della bici serve anche dotare gli spazi pubblici di strutture per la sosta in sicurezza, essendo i furti di bici uno degli elementi che dissuadono dall’utilizzo. – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. Questa sarà una struttura innovativa, la prima in città, realizzata, tra l’altro, in un’area dove intendiamo diminuire la pressione di veicoli privati e, quindi, aumentare la propensione all’uso della bicicletta e del trasporto pubblico. L’amministrazione intende procedere con ulteriori realizzazioni nei poli attrattori e di interscambio. Abbiamo cercato la qualità architettonica del manufatto per procedere successivamente con l’insediamento di strutture simili anche in centro storico”.

La ciclostazione sarà realizzata con elementi modulari componibili a forma di parallalepipedo. All’interno sarà collocata una struttura per il parcheggio di circa 100 bici dotata di rastrelliere servo-assistite su due livelli e punti di ricarica per le biciclette elettriche. All’esterno, lungo via Baden Powell, sarà realizzato un ambito pedonale e ciclabile, con messa a dimora di piante e realizzazione di sedute e spazi per la socialità. Inoltre, saranno messe in atto azioni di traffic calming mediante l’istituzione della zona 30 in tutta la via, ove gravitano circa 6000 studenti. “Dopo la realizzazione dei capolinea bus su viale Cricoli – ha precisato Celebron –, le azioni di MobilitateVi sulla Cittadella degli Studi vanno proprio in questa direzione: supportare la ciclabilità attraverso la realizzazione di strutture e servizi dedicati”.