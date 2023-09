Studenti di 4 istituti sui pedali per andare a scuola con premio-colazione. Domani “Bike to Campus”

Zaino in spalla e su sui pedali domani per centinaia e più di studenti delle scuole superiori di Schio, per dare significato con l’iniziativa “Bike to Campus” coordinata dal Comune di Schio per promuovere la mobilità sostenibile nelle fasce giovani. La data green proposta a tutti è venerdì 29 settembre con invito rivolto ai teenager che frequentano le quattro scuole dell’Area Campus “Carlo Gramola”, ma anche ai loro docenti e al personale scolastico in genere.

Chi accoglierà questa proposta riceverà un buono per una colazione offerta da Famila che sarà allestita di fronte alla nuova palestra, grazie al supporto della Pro Loco Schio. Non solo: la classe che conterà più studenti arrivati a scuola in bici riceverà un premio che per il momento è ancora “top-secret”.

Una “tappa” simbolica in giornata unica, se si vuole, ma anche uno stimolo a provare a muoversi in bicicletta, facendo del bene a se stessi, al traffico e non ultimo all’aria che si respira in una città da oltre 40 mila residenti. “L’iniziativa fa parte di una serie di azioni che abbiamo attivato nell’ambito del tavolo di coordinamento permanente per la mobilità sostenibile scolastica, che interessa l’area Campus. Sono coinvolti studenti e docenti per approfondire la tematica – così l’assessore scledense all’Ambiente Alessandro Maculan – Nell’ambito del tavolo opera un gruppo di ragazzi che attraverso momenti di formazione, ricerca e discussione, campagne di sensibilizzazione e altro ancora si sta impegnando per migliorare la qualità dell’ambiente attorno alle scuole dell’area Campus, con un focus sulla mobilità”.

Focus su ambiente e buone pratiche, certo, senza scordare che l’ingente afflusso di mezzi a motore negli orari di entrata e uscita da scuola comporta anche dei pericoli per pedoni in particolare, oltre al fattore inquinamento atmosferico dai gas di scarico. “Insieme stiamo facendo un importante lavoro – continua Maculan – e sono proprio i ragazzi a farsi portatori tra i loro coetanei di un messaggio di sostenibilità ambientale. Sempre insieme, stiamo cercando di capire come poter limitare l’eccessiva presenza delle auto nelle ore di punta nella cittadella degli studi che genera potenziali situazioni di pericolo per chi la vive e frequenta ogni giorno. È un percorso importante e graduale ma basato sulla ricerca di soluzioni strutturali e concrete, frutto del confronto e spinto da un entusiasmo in continua crescita. Oltre a tutto ciò rappresenta un ottimo esempio di partecipazione attiva per il benessere comune”.

Per permettere la realizzazione dell’iniziativa il 29 settembre dalle 7.30 alle 9 viale Tito Livio e via Marin Sanudo saranno chiuse al traffico.