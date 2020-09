Esce di strada con la moto e finisce nel fossato: centauro ferito in viale del Sole

Alle 18.50 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale del Sole a Vicenza per soccorrere un motociclista finito in un fossato sotto il piano stradale dopo aver perso il controllo della moto che viaggiava verso l’autostrada: ferito un uomo.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario del Suem nel recupero del centauro finito in mezzo ai rovi. Il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari e subito dopo trasferito in ospedale. La moto si è letteralmente impiantata verticalmente dopo aver prima toccato un muretto di cemento. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.