Esce di strada in Marosticana all’ora di punta: ferito un automobilista

E’ rimasto ferito il conducente uscito di strada poco prima dell’una a Vicenza in strada Marosticana. L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto alle 12,45 (un’ora dal traffico intenso) in semicurva, poco più a nord dell’intersezione con via Lago di Como.

Sul posto, insieme a un’ambulanza del Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

L’uomo, che ha riportato ferite di media entità, è riuscito comunque ad uscire da solo dall’abitacolo della sua auto ed è stato preso in cura dal personale del Suem per essere poi trasferito in pronto soccorso. Divelto anche un cartello pubblicitario. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico durante le operazioni di soccorso e recupero del mezzo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.30.