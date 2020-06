Fumo nero dal parcheggio di Vicenza Est: furgone frigo divorato dalle fiamme (VIDEO)

Una colonna scura di fumo che si staglia nel cielo limpido e visibile a distanza di chilometri ha attirato la curiosità di molti vicentini ieri di passaggio per il capoluogo berico. Proveniva dal parcheggio attiguo al casello di Vicenza Est, dove un camioncino è stato devastato da un incendio che ha intaccato anche la carrozzeria di un furgone di colore giallo.

Erano le 13.30 di ieri e sul posto sono giunti sette vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui un’autopompa e un’autobotte, subito all’opera per iniziare le fasi di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Un intervento d’emergenza non certo agevole, vista l’area trafficata intorno e il mezzo di trasporto già sovrastato da fuoco che lo ha praticamente reso un relitto di terra. Si trattava in origine di un furgone frigo di marca e modello Iveco Daily, mentre per il Fiat Doblò furgoncino ad uso commerciale – di proprietà di una ditta telefonica – parcheggiato a pochi metri i danni hanno riguardato una fiancata come si può osservare dalle immagini fornite dai vigili del fuoco.

Non risultano esserci persone ferite, nessuno occupava i mezzi coinvolti nell’incendio dell’area di sosta. Mistero sulle cause del rogo e sul motivo per cui il Daily fosse abbandonato negli stalli a fianco del casello dell’autostrada A4, forse per un guasto precedente. Le squadre di pompieri intervenute sul posto hanno effettuato i rilievi necessari per risalire all’origine dell’incendio. Sul posto anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.