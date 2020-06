Auto perde il controllo e sbatte sul distributore: il motore si stacca dal telaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rottami di auto sull’asfalto stamattina poco dopo le 7 sulla strada provinciale 500 all’altezza di Meledo di Sarego, centro abitato che costituisce una frazione del comune locale, con perfino il motore staccatosi dall’automobile a causa della violenza dell’urto con le tubazioni di sfiato di una stazione di servizio IP.

Nonostante il botto pauroso avvenuto in modo frontale, il conducente del veicolo e il passeggero se la sarebbero cavata solo con qualche graffio, uscendo incolumi dallo scontro con l’impianto di distribuzione di carburante.

L’incidente è stato segnalato nella prima mattinata in via Veneto, lungo la trafficata arteria che attraversa il centro cittadino della frazione di Sarego, a un centinaio di metri dalla chiesa locale. La Ford Fiesta con un uomo al volante ha perso improvvisamente il controllo per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione locale, finendo dritta sulle tubazioni di sfiato, protette da un cordolo. L’impatto con l’ostacolo a margine della strada ha catapultato il motore dell’auto fuori dal telaio, caduto sull’asfalto.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i pompieri. Si sono trovati di fronte a uno scenario da grande e grave incidente stradale ma fortunatamente, dopo aver constatato l’assenza di pericoli e le buone condizioni di salute del protagonista della vicenda, si sono occupati della sicurezza intorno all’area in attesa del carroattrezzi. E’ servita oltre un’ora di lavoro per raccogliere i resti della Fiesta dal pavimento stradale e liberare così la strada, per poter così ripristinare la normale circolazione.