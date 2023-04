Fuori pericolo il soldato Usa accoltellato in strada nella notte tra sabato e domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ avvolto nel mistero oltre che nel riserbo più assoluto il fatto di cronaca che riguarda un “faccia a faccia” avvenuto nella notte tra sabato e domenica, tra uno o più soggetti per ora sconosciuti e un militare Usa di stanza alla base “Del Din”. Il giovane soldato, di 24 anni, è stato accoltellato più volte e abbandonato in strada, in via della Scienza a Vicenza. A darne evidenza è l’edizione odierne del Giornale di Vicenza.

Il grave fatto conseguente a una probabile rissa in un locale notturno della zona industriale di Vicenza Ovest, che ha portato al ricovero d’urgenza dello statunitense all’ospedale San Bortolo (dove permane tutt’ora), per un paio di giorni era rimasto riservato.

Ad indagare sono i Carabinieri della Setaf, che avrebbero loro stessi trovato il soldato dopo una segnalazione ad un numero d’emergenza, prima dell’arrivo di un’ambulanza del Suem 118. Sembra da escludersi l’ipotesi di un’aggressione premeditata, sulla base delle prime testimonianze acquisite dai militari dell’Arma, incaricati di far luce sull’episodio. Il giovane ferito al corpo e agli arti è stato trasportato in ospedale dopo le 4 del mattino.

Si parla oggi di danni fisici da armi da taglio e fratture da valutare come conseguenze del pestaggio, sul quale proprio la vittima della violenza dovrà fornire gli elementi utili per le indagini inevitabilmente avviate, oltre a dare spiegazioni anche del suo stato psicofisico prima della lite con degli apparenti sconosciuti, probabilmente incontrati fuori da uno dei locali di Vicenza Ovest. Ne avrà per almeno un mese prima di riprendersi e tornare in servizio o, in alternativa, venire rimpatriato.