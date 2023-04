Previsioni meteo 4-6/04, una coda d’inverno abbassa le temperature: minime a zero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un’intensa colata di aria fredda si sta riversando sull’Europa centro-orientale. Proprio in queste ore correnti gelide per il periodo stanno valicando le Alpi portando valori termici sul Vicentino pienamente invernali, mettendo a dura prova nei prossimi giorni le piante che si erano già “risvegliate”.

MARTEDI 4 APRILE

La mattina cielo sereno ovunque con ottima visibilità, merito di correnti più secche settentrionali. Nel pomeriggio si formerà qualche nube lungo la fascia prealpina ma non ci saranno fenomeni di rilievo. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi, tanto che in pianura tornerà a vedersi la brina.

MERCOLEDI 5 APRILE

Altra giornata di bel tempo dal clima molto freddo per il periodo nonostante il soleggiamento. Debole attività cumuliforme sui rilievi durante il pomeriggio/sera quando non si esclude qualche locale fioccata fino a 500 metri di quota. In pianura ci saranno diffuse brinate, temperature minime comprese tra -1 e +1 gradi, mentre di giorno le massime si attesteranno intorno ai 12-13 gradi.

GIOVEDI 6 APRILE

Sulla nostra provincia splenderà ancora il sole ma il clima sarà tipico di fine inverno, con freddo nel primo mattino quando non mancheranno diffuse brinate in pianura e debole tepore nelle ore centrali della giornata quando le temperature massime supereranno i 10 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel ponte Pasquale ci attende un tempo molto più variabile. La pressione atmosferica sarà in flessione e l’instabilità quindi in aumento. Generalmente avremo mattinate di bel tempo seguite da pomeriggi instabili con precipitazioni locali e di breve durata. Qualche spruzzata di neve in montagna a quote medie.