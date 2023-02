Furto in casa di Mambolosco, bottino da 100 mila euro ma niente “mazzette” ai ladri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Seconda incursione furtiva in casa del noto trapper veneto-americano Mambolosco, nome d’arte di William Miller Hickman III, 33enne che l’altra notte è stato “visitato” da una banda di ladri nel domicilio di San Pio X. Bottino importante quello incamerato dai malviventi dopo aver svaligiato l’abitazione, sui 100 mila euro tra contanti e preziosi, secondo quanto riporta la stampa localòe, rifacendosi a un post social della compagna del cantante.

Un ammontare smentito dallo stesso artista attraverso una storia su Instagram, parlando genericamente di “valore bello alto” tra vestiti, un orologio Rolex e altri oggetti di sua proprietà e di Giulia Ottorini, la 20enne fidanzata da un milione di follower dopo la liason sentimentale con il cantante.

Immancabile la provocazione del giorno: “stasera sarò in giro con tutti i gioielli addosso e le mazzette di soldi in tasca”, scatenando messaggi di haters sulle pagine social. Solo un mese e mezzo fa aveva fatto discutere una sua foro con banconote da 20 euro tra le mani, pubblicata dal letto di ospedale dopo un intervento, affrontato nel polo di Monza, il San gerardo. Ieri, invece, a suon di stories il trapper cresciuto a Vicenza ha raccontato con dovizia di particolare cosa era accaduto il giorno precedente, tra insulti e sbeffeggiamenti rivolti proprio ai ladri.

Solo un anno fa la precedente incursione da parte di sconosciuti, allora con un maltolto di lieve entità secondo la denuncia – ancora una volta social – del cantante. Facile pensare che i malviventi siano stati attirati dalle immagini postate da Mambolosco con più mazzette di denaro contante tra le mani, credendo di trovarla a disposizione nella casa. “Complimenti, voi questi soldi li spendete e siete punto e a capo, io me li rifaccio in breve tempo”, queste e altre frasi sullo stesso tono sono apparse e poi “scadute” nelle scorse ore, con tra l’altro l’invito a ritornare a rubare “quando sono in casa, facile farlo quando sono fuori”.

Ritornando al fatto di pura cronaca, l’altro ieri i malviventi avrebbero divelto la recinzione per aver accesso allo stabile dove vive tutt’oggi Mambolosco quando si trova a Vicenza, per poi frantumare il vetro di una finestra e compiere indisturbati il blitz con il favore della notte. Rimane da verificare, però, l’effettiva rispondenza di quanto accaduto, visto che non risultano al momento denunce contro ignoti.