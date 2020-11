Raid di furti in casa: il Comune chiede e ottiene controlli intensificati. E in “borghese”

Controlli a tappeto per usare una locuzione sempre in voga, richiesti per evitare che a “calpestare” i tappeti di casa siano degli estranei: bande di ladri che a Marano Vicentino, negli ultimi tempi, hanno preso di mira più case e famiglie causando danni materiali e anche quell’odioso senso di insicurezza che deriva dalla violazione della propria intimità.

Sarebbero almeno una decina gli episodi segnalati nella cittadina altovicentina da un mese a questa parte, tanto da suscitare alcune legittime proteste da parte dei residenti e, non ultima, una presa di posizione dell’amministrazione comunale, che a sua volta si è rivolta al comando di polizia locale competente per intensificare i controlli.

Episodi di bassa criminalità di cui sono stati informati ovviamente anche i carabinieri di Thiene, che hanno garantito la presenza delle pattuglie, al pari degli agenti di polizia locale “Altovicentino”. L’obiettivo consiste nell’incrementare i servizi mirati di prevenzione e perseguimento dei reati, con pattuglie che operano controlli costanti, sia in divisa che in abiti civili. “Invisibili agli occhi”, insomma, ma pronti a intervenire dove possibile e segnalare anomalie e movimenti sospetti, con il supporto dei sistemi di videosorveglianza installati nel territorio maranese.

Le forze dell’ordine, infatti, in merito agli episodi conclamati recenti hanno già acquisito vari filmati proveniente da telecamere comunali e private, che risultano al vaglio. Nell’informare la cittadinanza della “mossa” posta in campo, il sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato “esprime la propria vicinanza ai cittadini colpiti dai furti, atti deprecabili che costituiscono, oltre che una minaccia alla sicurezza, un’odiosa invasione di luoghi, spazi di vita personali e familiari. L’invito per loro è di sporgere denuncia e per tutti di segnalare eventuali situazioni sospette“.

Numeri utili quelli di Polizia locale (comando di Schio) allo 0445.690111 o il 112 o l’Urp del Comune allo 0445.59881, oppure inviando un messaggio privato alla pagina facebook del Comune di Marano Vicentino.