Grande attesa a Vicenza per i festival nei quartieri: ecco dove e quando

La bella stagione porta con sé la voglia di divertirsi con gli amici sotto l’insegna della buona musica. A grande richiesta questa estate tornano in città a Vicenza i festival nei quartieri: Riviera Folk, Jamrock, Ferrock e Weekender Platz.

Un appuntamento fisso, quello delle feste estive, particolarmente apprezzato da giovani e non solo. Sono state infatti dalle 5 alle 10 mila le persone richiamate da ciascun festival nelle edizioni della scorsa estate che, dopo le difficoltà legate al Covid, hanno sancito la piena ripartenza degli eventi nei quartieri. Ecco tutti i luoghi e le date.

8- 11 Giugno: Riviera Folk Festival

Sono state tra 9 e 10 mila le persone che hanno partecipato l’anno scorso al Riviera Folk Festival che, oltre a molteplici piatti gustati in compagnia, ha portato in scena 12 artisti. Quest’anno il Riviera Folk Festival 2023 conta di ospitare al parco di via Turati anche artisti internazionali. Giunta alla ventiduesima edizione, la festa manterrà la sua forte valenza sociale e inclusiva avvalendosi di 100 e più volontari di tutte le età pronti ad accogliere gli affezionati dalla città e provincia fino a fuori Regione, rimanendo rigorosamente ad ingresso gratuito.

12-16 Luglio: Jamrock Festival

È l’unico festival a non aver mai saltato un’edizione nemmeno negli anni caratterizzati dalle difficoltà organizzative legate al perdurare della pandemia. L’edizione 2022 del Jamrock è stata un grande successo di pubblico: oltre 10mila persone hanno attraversato parco Fornaci durante i cinque giorni della manifestazione, apprezzando in particolare modo il contesto green in grado di unire musica, natura e sport. La prossima edizione si svolgerà sempre nell’area verde di parco Fornaci: cinque giorni di grande musica con concerti che spazieranno dall’indie al rap, dal combat folk al cantautorato, fino ad arrivare a sonorità rock e blues. Non mancheranno ricche proposte gastronomiche, con stand alimentari e un mercatino della durata di tre giorni che ospiterà diversi artigiani e hobbisti della città.

26- 30 Luglio: Ferrock

Il Ferrock Festival torna a Parco Retrone con la sua quindicesima edizione che sarà ancora più speciale della scorsa, che era stata attraversata da circa 8 mila persone ed ha visto alternarsi sul palco più di una ventina di artisti. L’estate 2023 vedrà un programma denso, adatto a grandi e piccini, con stand gastronomici, spettacoli di magia, sport, gruppi locali e internazionali, tra i quali i Melt, gli Idraulici del suono, gli Antartica e la band originaria dall’Australia The Rumjacks. Il contributo per l’ingresso sarà di 2 euro per tutte le serate tranne quella di giovedì 27 in cui ci sarà uno special guest davvero d’eccezione.

31 Agosto- 3 Settembre: Weekender Platz

Nella corte dei Bissari torna anche Weekender Platz, il festival di From Disco To Disco, che chiuderà l’estate delle feste rock. Dopo il successo della prima edizione che ha visto la partecipazione di 5mila persone, il festival tornerà a valorizzare la zona all’ombra della Basilica palladiana con eventi per giovani e famiglie. Oltre ad ospitare numerosi artisti, verranno coinvolte realtà enogastronomiche locali, come Matteo Grandi – Bep’s Burger, la Cantina del Tormento, The Drunken Duck Due Pubs e produttori di vini naturali.