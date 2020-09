Grave incidente in strada Marosticana: centauro rimane incastrato sotto un trattore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un centauro è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in strada provinciale 248 Marosticana a Vicenza dopo essere stato investito da un trattore in transito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 in zona Polegge: dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, pare che l’autista del trattore fosse intento a svoltare a sinistra quando, per cause in corso di accertamento, ha “toccato” il motociclista, che è stato travolto ed è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo con una gamba.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, giunti dall’ospedale San Bortolo, i vigili del fuoco e la polizia locale. L’uomo, una volta liberato, è stato trasportato in ospedale con un codice giallo di media gravità. L’incidente ha provocato ripercussioni significative sul traffico, sia in direzione di Vicenza che di Dueville.