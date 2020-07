Il camper finisce fuoristrada e perde gas da una bombola a gpl. Pompieri a Saviabona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme doppio ieri poco prima di mezzanotte in strada Saviabona a Vicenza, a causa di un incidente che ha visto un camper finire fuoristrada e sbattere su un muretto, con il pericolo di esplosione di una bombola del gas. L’odore, infatti, era stato percepito all’esterno tanto da avvertire immediatamente i vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale del capoluogo berico per risolvere il prima possibile la situazione di potenziale pericolo.

A bordo dell’autocaravan si trovava una sola persona nella tarda serata di ieri, e non risultano altri veicoli coinvolti nella dinamica dei fatti. Per il conducente un comprensibile grande spavento per la perdita di controllo e l’uscita di strada fortunatamente in un tratto “in piano” costeggiato da erba, ma nessuna conseguenza fisica patita.

Il guidatore ne è uscito incolume, insomma, nonostante il “botto”, tanto che non si è resa necessaria la presenza di un’ambulanza del 118, comunque avvisato dell’incidente e pronto a intervenite in caso di bisogno. I pompieri arrivati dalla sede centrale di Vicenza una volta giunti a Saviabona hanno operato subito per la messa in sicurezza la bombola di Gpl in dotazione alla “casa mobile”, stabilizzando il camper attraverso l’utilizzo di pali telescopici. Successivamente il mezzo è stato recuperato con l’autogru e rimesso in carreggiata, per poi lasciarlo in consegna ai tecnici del soccorso stradale, mentre una pattuglia di polizia locale di Vicenza ha eseguito come da prassi i rilievi dell’incidente.

La causa dell’incidente stradale di lunedì sera non è stata ancora accertata. All’origine dell’improvvisa manovra “fuori pista” ci potrebbe essere stata una disattenzione del guidatore o un colpo di sonno. Da escludere invece l’ipotesi del malore da parte del conducente, poco probabile quella di un problema meccanico o di un guasto al mezzo turistico. I danni allo stesso ammontano ad alcune migliaia di euro.