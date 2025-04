Fiamme sul tetto in manutenzione, scoppia una bombola. I Vigili del Fuoco circoscrivono il rogo

Poteva avere conseguenze ben più gravi il rogo divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, nel basso vicentino, a Gambellara, dove sono prontamente intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco. Un allarme scattato qualche minuto prima delle 15 quando i pompieri si sono diretti verso Via Generale Framarin per l’incendio che ha coinvolto la copertura di un edificio di circa 200 metri quadri adibito a ricovero attrezzi, provocando anche lo scoppio di una bombola di GPL.

Le fiamme, propagatesi per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero velocemente avvolto la struttura mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione per la posa della guaina catramata sulla copertura dell’edificio. Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Vicenza, Arzignano e con i volontari di Thiene oltre che nell’immediato anche dal distaccamento veronese di Caldiero, sono intervenuti con tre autopompe, tre autobotti, e un’autoscala per un totale di 24 operatori nel momento di massimo impiego. Un intervento tempestivo che ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura, dove fortunatamente non ci sono registrati feriti. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e le valutazioni tecniche da parte del funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco sull’agibilità dello stabile.

