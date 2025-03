Il famosissimo ed eterno musical Cats sul palco del Comunale di Vicenza, unica data veneta

Nella programmazione degli spettacoli fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza è in arrivo un altro titolo pietra miliare del genere, uno dei musical più famosi al mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali: si tratta di Cats – Il Musical, in calendario venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo alle 20.45 in Sala Maggiore.

Il musical per eccellenza, un’opera che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Andrew Lloyd Webber e testi tratti da Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco un grande cast di oltre 30 artisti e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese; la grande produzione italiana di Cats, su licenza esclusiva The Really Useful Group, è firmata dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina.

Cats – Il Musical è davvero un unicum nella storia di questo spettacolo: ha ottenuto infatti dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

Anche in questa nuova versione della PeepArrow Entertainment dello spettacolo, che a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancor’oggi tra i primi quattro musical più rappresentati della storia, ci saranno scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato: sul palco il pubblico vedrà muoversi come veri felini gli artisti, sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco per una metamorfosi sorprendentemente realistica in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

La trama è quella nota: un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano – in questa versione sulle rovine della Città Eterna – in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica. Un trionfo di sonorità, luci, costumi, trucchi e acrobazie che lascerà agli spettatori emozioni indimenticabili. Lo spettacolo dura 145 minuti incluso l’intervallo. Per le tre date dello spettacolo, i biglietti sono esauriti da tempo, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

“Cats” di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical al mondo: è stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città. Il musical, dopo un anno di grandi successi nel West End londinese, ha debuttato a Broadway nel 1982. La canzone “Memory” è un autentico classico, soprattutto per le incisioni di Elaine Paige e Barbra Streisand; il brano è stato inciso da 150 artisti tra cui Celine Dion, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Milva, Ute Lemper, Susan Boyle e, nell’omonimo film del 2019 diretto da Tom Hooper, da Jennifer Hudson.

Info sugli spettacoli fuori abbonamento su tcvi.it.