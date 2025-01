Supercoppa italiana: il Milan batte la Juventus (2-1). In finale sarà derby contro l’Inter

I rossoneri battono 2-1 la Juve in semifinale di Supercoppa italiana e si guadagnano la finale-derby con l’Inter grazie a una rimonta di cuore e grinta. I bianconeri passano nel primo tempo di Riyadh con Yildiz, il Milan reagisce dopo oltre un’ora di fatica e prima pareggia con un rigore di Pulisic al 72′, poi la ribalta grazie a un cross di Musah deviato in rete da Gatti a un quarto d’ora dalla fine. Conceiçao debutta con una vittoria di prestigio, mentre per il tecnico italo-brasiliano arriva la seconda sconfitta stagionale dopo quella con lo Stoccarda in Champions: fallito il primo obiettivo dell’anno.

Il Milan prova a partire aggressivo per soffocare il palleggio bianconero, ma la squadra di Motta prende subito le redini del gioco e al 21′ passa in vantaggio con Yildiz che coglie impreparato Hernandez e batte Maignan con un destro potente sotto la traversa. Dopo il vantaggio la Juve lascia spazio a qualche iniziativa dei rossoneri che però finiscono quasi sempre per infrangersi sulla diga alzata da Gatti e Kalulu.

A inizio ripresa la musica non cambia e dopo una manciata di secondi è ancora la Juve a sfiorare il 2-0: l’occasione è sul destro di Yildiz, che incrocia bene ma sfiora soltanto il palo. Il turco si trasforma poi in uomo assist per Vlahovic, ma il serbo si divora un’ottima chance calciando a lato.

Con le squadre più lunghe quella di Conceiçao trova maggiori spazi, ha una buona occasione con Reijnders dalla distanza al 66′, poi trova il pari al 71′: l’errore decisivo è di Locatelli, che si fa anticipare da Pulisic e lo atterra in piena area. Dal dischetto si presenta lo stesso americano, che calcia malissimo ma riesce comunque a beffare Di Gregorio e fare 1-1. Nel giro di cinque minuti arriva poi il ribaltone: ancora una volta la difesa della Juve è colta in contro tempo, Musah crossa in mezzo e uno sfortunatissimo Gatti devia nella propria porta il pallone dell’1-2, anche per colpa di un Di Gregorio troppo fuori dalla sua porta.

In finale sarà derby Inter-Milan.