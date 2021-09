Il “Lane” cambia stoffa in panca: biancorossi a Brocchi dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è appena conclusa allo Stadio Menti di Vicenza la presentazione ufficiale del nuovo responsabile tecnico – leggasi allenatore – del club biancorosso impegnato nel campionato di serie serie B. Tempo di salutare con consuete le frasi di circostanza Domenico Di Carlo, esonerato dopo un filotto di cinque ko consecutivi, ed ecco già “in pasto” ai giornalisti con indosso la polo d’ordinanza biancorossa il tecnico subentrante Cristian Brocchi.

Mister Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con la società veneta presieduta da Stefano Rosso. Il nuovo tecnico è nato nel 1976 e ha già maturato una discreta esperienza in panchina dopo il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex centrocampista ha vestito le maglie di Verona, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio negli ultimi anni di carriera sportiva.

Ritroverà subito ritrova la cromia bianco e rossa lasciata solo una manciata di mesi fa dopo l’esperienza alla guida dell’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi. Diretto fino ai playoff, portandosi appresso un bagaglio importante come calciatore: basti citare tre Coppa Italia, uno scudetto e due Champions League vinte con il Milan, società in cui ha iniziato la carriera di allenatore nel vivaio, per poi “esordire” in serie A come traghettatore nel 2016. Poi le esperienze a Brescia in serie B, in Cina come vice di Fabio Capello e nelle ultime due stagioni a capo del team brianzolo, vincendo la serie C e poi agguantando il 3° posto e la semifinale playoff tre mesi or sono.

Il tecnico milanese doc prenderà in mano un Vicenza totalmente alla deriva dopo cinque sconfitte consecutive e con un reparto difensivo colabrodo. La porta biancorossa finora è sempre stata violata, subendo 11 reti con una media di oltre due a partita. Fatale per Domenico Di Carlo, fautore della promozione dalla serie C alla B nella stagione poi interrotta per il Covid-19, il ko per 3-2 di ieri sera a Ferrara in casa della Spal. Ma l’esonero era già nell’aria dalla scorsa settimana, ufficializzato oggi poco prima di mezzogiorno.