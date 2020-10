Il Lr Vicenza ritorna in casa: al Menti la sfida contro il Pordenone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Sono orgoglioso della mia squadra, dobbiamo trasferire la rabbia sul campo”. Così mr Mimmo Di Carlo, in conferenza stampa, ha annunciato la prossima partita del Vicenza. Si giocherà alle 18.15 di sabato 03 ottobre contro il Pordenone, squadra che dopo alcune brillanti stagioni in Lega Pro ha cominciato a macinare punti anche in Serie B.

Il Lane arriva da una settimana piuttosto intensa, nella quale ha giocato due gare difficili e ad altissimo ritmo. Prima, la sconfitta lo scorso sabato contro il Venezia: 1-0 il finale, grazie ad un rigore dei lagunari e frutto di 90 minuti giocati quasi alla pari. Poi, la vittoria nel turno di coppa Italia sulla Pro Patria: un 3-2 piuttosto sofferto dopo i supplementari, e che indirizza il Vicenza agli ottavi contro l’Udinese.

Gli ultimi giorni sono stati importanti anche in chiave calciomercato. Prima è arrivato Pietro Perina, portiere classe 1992 reduce da due stagioni al Cosenza: la sua esperienza tra i pali sarà utile per far rifiatare Grandi. Poi è stato ufficializzato l’arrivo di Lamin Jallow, attaccante ex Salernitana che si unisce al folto gruppo di centravanti biancorossi. Infine, Leonardo Zarpellon ha rinnovato fino al 2023 ed è stato girato in prestito alla Virtus Verona.

La sfida contro il Pordenone sarà importante sia per “vendicarsi” dopo la sconfitta nel derby di settimana scorsa, sia per vedere a quale punto della preparazione sono arrivati i giocatori biancorossi. Qualsiasi sia il motivo, la squadra darà il meglio per vincere questo match e per portare a casa i primi 3 punti della stagione. Senza pretese, sempre a testa alta.