Il “profondo biancorosso” non trova uno sbocco: il Lane per ora conferma Di Carlo

Il L.R. Vicenza ha confermato Mimmo di Carlo alla guida della prima squadra. Come si legge dal comunicato sul sito ufficiale della società, l’allenatore laziale rimarrà sulla panchina del Vicenza nonostante la difficile situazione sportiva che si è venuta a creare.

Nelle ultime settimane, infatti, i biancorossi hanno perso 3 sfide su 3, portandosi al 17mo posto in classifica con 0 punti. Al di là dei risultati, ciò che più colpisce sono le prestazioni opache della squadra in questo avvio di campionato: un solo gol (su rigore al 94′ e a match praticamente finito, contro il Cosenza) e poche iniziative corali. Dall’altro lato, va detto che le aspettative dopo gli ultimi colpi di mercato erano piuttosto alte.

Per porre fine a questo periodo negativo, la squadra e lo staff tecnico sono in ritiro: obiettivo ritrovare fiducia e concentrazione in vista delle prossime gare del campionato di calcio di Serie B (contro Pisa e Spal). Fino al match casalingo di questo sabato contro il Pisa, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni alla stampa. Per il Lane dunque una full immersion per liberarsi dalle cattive sensazioni e per ricominciare all’insegna del successo. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti nomi per il dopo-Di Carlo, ma dopo un’attenta analisi la bandiera biancorossa ha riacquistato fiducia. C’è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata e per tornare a gioire assieme ai propri tifosi. Ma bisogna farlo subito.