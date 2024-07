Il Questore chiude per 10 giorni l’Isola del Tesoro. Pochi giorni fa la chiusura permanente del bar Las Vegas

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Questore di Vicenza, Dario Sallustio ha sospeso per dieci giorni la licenza del pubblico esercizio L’Isola del Tesoro Snc di via Quintino Sella a Vicenza. Per dieci giorni, pertanto, il locale dovrà restare chiuso e non potrà somministrare o vendere alimenti e bevande o esercitare commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, così come l’attività dei giochi leciti.

Un provvedimento adottato a causa del fatto che, in occasione dei numerosi controlli effettuati dalla Questura, dalla polizia locale e dai carabinieri, erano state riscontrate numerose irregolarità.

In particolare, in tre occasioni (il 17 gennaio, il 19 marzo ed il 24 giugno scorsi), durante i controlli nell’ambito dei servizi interforze, a seguito anche di numerose segnalazioni ed esposti dei residenti, all’interno e nelle immediate vicinanze erano stati identificati vari avventori (rispettivamente 18, 10 e 13 nelle diverse occasioni), con numerosi precedenti penali o di Polizia, anche per reati particolarmente gravi (armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona).

In occasione del controllo del 24 giugno, addirittura, la polizia locale di Vicenza, impiegando l’unità cinofila antidroga, vicino a un armadio nell’antibagno aveva trovato della droga e una pipa, costruita artigianalmente, utilizzabile presumibilmente per fumare crac: era ancora tiepida (quindi usata da poco e precipitosamente abbandonata visto l’arrivo degli agenti). Nello stesso contesto, uno degli avventori, un cittadino straniero di 25anni, era stato trovato in possesso di droga per uso personale (sostanza poi consegnata spontaneamente e sottoposta a sequestro amministrativo).

Nel quartiere la preoccupazione dei cittadini era alta: recentemente si era registrato un certo aumento dei reati, segnalati anche dai residenti (specie rapine, furti e spaccio di sostanze stupefacenti) e un incremento delle condizioni di degrado.

La revoca della licenza al Bar Las Vegas

Solo nove giorni fa il Questore aveva revocato definitivamente licenza al titolare del bar Las Vegas in via Lanza (zona Emisfero, meno di un chilometro in linea d’aria dal bar di via Sella), sempre a Vicenza. Il locale, già oggetto di molteplici controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, era un luogo degradato e frequentato da parecchi pregiudicati, al cui interno erano state riscontate gravi carenze igieniche. Moltissimi erano stati gli interventi effettuati dalla polizia di Stato ma anche dai carabinieri e dalla polizia locale per sedare liti, risse e dirimere le più disparate questioni tra gli avventori che, spesso ubriachi, creavano un grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le urla e gli schiamazzi dei frequentatori del bar avevano più volte arrecato disturbo agli abitanti delle case vicine. Una situazione che si è protratta per diversi mesi, tanto che il Questore aveva già sospeso la licenza per ben tre volte tra il 2023 e il 2024, determinando la chiusura del locale per 45 giorni in tutto.