Anziano colpito da un malore alla guida si schianta e muore durante i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio a Schio nel quartiere Santa Croce. Un anziano è stato colpito da un grave malore mentre impegnava un incrocio, andando a sbattere contro marciapiede e un’auto in sosta: inutili i soccorsi.

Tutto è avvenuto alle ore 16,10 di oggi, mercoledì 10 luglio, quando l’uomo, un 84enne alla guida di una Toyota, ha perso il controllo della sua auto mentre si stava approssimando all’incrocio fra via Cementi e viale dell’Industria, diretto verso sud. Giunto al semaforo, presumibilmenete colto da un improvviso malore, non è stato in grado di compiere adeguatamente la manovra di svolta a sinistra e l’auto è andata a urtare prima contro il marciapiede e quindi ha finito la sua corsa contro una Fiat Punto in sosta nel piazzale Pubblici Spettacoli.

I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Santorso e due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino. Il personale medico ha subito iniziato le manovre rianimatorie all’anziano conducente, purtroppo rivelatesi inutili, dato che il pensionato è morto sul posto. I due mezzi hanno riportato soli danni lievi.