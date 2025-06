Ingerisce 20 ovuli di droga per sfuggire al controllo e rischia di morire. Salvato in ospedale

Pur di tentare, per quanto maldestramente, di sfuggire a un controllo delle Volanti di polizia di Stato a Vicenza in viale San Lazzaro, non ha esitato a ingurgitare ben 21 ovuli di droga, forse non consapevole che in caso di rottura anche di solo uno tra questi avrebbe rischiato di avvelenarsi, con conseguenze letali.

Solo il ricovero in ospedale al San Bortolo gli ha permesso nel contempo di espellere gli ovuli contenenti cocaina ed eroina e di ridurre al minimo i rischi per la sua salute. Il 30enne africano protagonista del gesto eclatante e pericoloso è stato tenuto sotto osservazione per 24 ore, con somministrazione di una terapia utile e fargli evacuare i “corpi estranei”, poi sequestrati dagli operatori di polizia.

Per E.B., giovane uomo di nazionalità nigeriana già noto per precedenti sempre in materia di sostanze stupefacenti illecite, la disavventura si è conclusa ieri mattina. Il giorno prima, invece, era stato intercettato nel pomeriggio da una pattuglia Volante in viale San Lazzaro: la polizia aveva notato che l’individuo non era pienamente in sé, difettando tanto nel modo di deambulare quanto di parlare, all’atto del controllo.

Presto si è capito che il 30enne nascondeva nella cavità orale dei minipacchetti contenenti droga che aveva appena ingerito. Da qui la necessità di provvedere al trasporto del poco astuto straniero verso il pronto soccorso, viste le sue condizioni di salute precarie. Infine l’attesa e la sorveglianza, per circa 24 ore, al fine di recuperare in tutto questi 21 ovuli, per complessivi 15 grammi di “merce” vietata.

Il pusher nigeriano è stato infine denunciato in Procura di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo al sequestro di due telefoni cellulari nella sua disponibilità dell’uomo ed un centinaio di euro in contanti. Interessante sarà sfogliare rubrica e chiamate ricevute, per andare a “far visita” a clienti affezionati dello spacciatore.

