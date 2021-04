Il vicentino Nicola Dalla Bona è il primo presidente degli Harleysti d’Italia

Il primo presidente nazionale di Harleysti Italia è il vicentino Nicola Dalla Bona che affiancherà il fondatore Gabriele Fallica. Si tratta di una web community nata nel 2017 che si sta radicando sul territorio nazionale. Insieme all’annuncio del nuovo presidente, il gruppo ha lanciato il nuovo sito web harleystilitalia.it.

“Stiamo dando dei punti di riferimento precisi ai bikers. Siamo cresciuti numericamente – spiega Gabriele Fallica – e bisogna fare un po’ di ordine. Non siamo un’associazione: siamo alcune migliaia di persone che condividono la passione per l’Harley Davidson e le due ruote. Nicola Dalla Bona ne sarà il presidente, il responsabile, il punto di riferimento insieme a tante altre persone che potranno avere ruoli nel loro territorio”.

Sede fisica ufficiale per il 2021 della community sarà il Kiss Vicenza in via Vecchia Ferriera, che è di proprietà della famiglia Dalla Bona. Tutti gli eventi e gli appuntamenti per i bikers saranno comunicati sui canali di comunicazione di Harleysti Italia. Nicola Dalla Bona ha accettato con grande entusiasmo il nuovo ruolo: “Sono davvero entusiasta. Conoscevo già Harleysti Italia ed esserne il primo presidente mi onora. Sono harleysta da sempre. Spero che l’attuale situazione legata alla pandemia di Covid 19 evolva rapidamente in senso positivo: ciò ci consentirebbe di organizzare e/o partecipare ad eventi di motociclisti e di riportare spensieratezza ed allegria tra la gente”.

Al Presidente fa eco Gabriele Fallica: “Sono sicuro che insieme a Nicola porteremo avanti numerose iniziative legate al mondo del divertimento, delle due ruote e della sicurezza. Non tralasciamo mai, infatti, il tema della sicurezza stradale. Andare in moto dà un grande senso di libertà ma bisogna anche stare molto più attenti. Finita la pandemia valuteremo anche collaborare con le scuole superiori: molti giovani vanno a scuola in moto e possiamo trasmettere loro molta esperienza”.