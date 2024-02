Il Vicenza non cade dal… “Pergo”: una rete per tempo per rompere il tabù trasferta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Crema è biancorossa. Sorrisi dolci e punti pesanti quelli che sabato sera il “Lane” si è portato a casa dalla provincia di Cremona e dallo stadio Voltini, la casa della Pergolettese. Festeggiando il ritorno all successo in trasferta dopo oltre tre mesi (nel derby di Arzignano ai primi di novembre) ma si tratta appena del terzo, esterno, lontano dal Menti in questa stagione avara di abbordaggi in terra “straniera”.

Nel confronto tra biancorossi di Vecchi e gialloblu cremonesi vince per la seconda volta L.R. Vicenza, “raddoppiando” il misero 1-0 del match di andata con il 2-0 finale, al termine di un duello che visto nella ripresa i locali sfiorare il pareggio in almeno due limpide chance dopo il vantaggio maturato nel primo round (primo centro al Lane per Cuomo): la prima neutralizzata da un più che positivo Confente tra i pali, l’altra palla gol spedita in orbita da un attaccante del “Pergo”. Poi ci pensano i padroni di casa a “finalizzare” il contropiede dei biancorossi con un clamoroso autogol.

Oltre alla vittoria in Lombardia e al primo centro del neoacquisto difensore di 25 anni, che ha corretto in rete dalla linea di porta in mischia un tiro di Proia, tra le note positive il clean sheet in trasferta e l’aggancio in classifica alla Pro Vercelli, al 5° posto, fermata sull1-1 dagli Under 23 dell’Atalanta che saranno proprio i prossimi avversari del Vicenza al Menti. Si gioca sabato alle 18.30. I giovani orobici vantano un punto in più, mentre solo lontanissime le tra battistrada sul podio: Lane a quota 37 a braccetto con i piemontesi, il podio è 9 punti sopra occupato da Triestina (46), Padova (51) e la dominatrice Mantova lontana 20 punti (57).

Sulla sponda Arzignano Valchiampo non trovano gli anticorpi dalla “pareggite” cronica i giallocelesti dell’Ovest Vicentino. Altro pari casalingo stavolta con la pericolante Pro Sesto – 1-1 il punteggio finale -, il quinto segno X nelle ultime 6 partite della banda-Bianchini. A segno l’esordiente Faggioli su rigore da brivido (palla sul palo interno e rimbalza appena oltre la linea di porta) a una decina di minuti dal gong per recuperare lo svantaggio a firma di Bruschi, anche qui da palla ferma, su punizione. I lombardi di Sesto San Giovanni non segnavano una rete da 9 partite di campionato. Per Arzignano 12° posto in coabitazione con il Renate. Solo due i punti di margine sulla soglia playout, in una zona di classifica molto trafficata.

LA CLASSIFICA – Serie C girone A

I TABELLINI E GLI HIGHLGHTS delle due vicentine

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – PRO SESTO 1-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Casini (40’ st Zanon), Lakti (12’ st Antoniazzi), Bordo, Gemignani, Davi (12’ st Cariolato), Faggioli, Boffelli, Milillo, Mattioli (12’ st El Hilali), Parigi (24’ st Menabò). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Botti, Bernardi, Lunghi, Centis, Campesan.

PRO SESTO: Del Frate, Maurizii, Gattoni, Marianucci, Poggesi (19’ st D’Alessio), Santarpia (38’ pt Bahlouli), Bussaglia (39’ st Florio), Toninelli, Sereni (19’ st Toci), Iotti, Bruschi. All. Paci. A disposizione: Formosa, Basili, Mapelli, Giorgeschi, Fornito.

ARBITRO: Rispoli di Locri

RETI: 10’ st Bruschi, 37’ st Faggioli (R)

NOTE. Ammoniti: Lakti, Davi, Casini, Poggesi, Toninelli, D’Alessio.

PERGOLETTESE-LR VICENZA 0-2

PERGOLETTESE: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Figoli (dal 68′ Jaouhari), Artioli, Andreoli (dal 46′ Mazzarani), Felicioli (dal 77′ Ceresani); Guiu Vilanova (dal 77′ Piu), De Luca (dal 68′ Caia). A disposizione: Cattaneo, Doldi, Bignami. Allenatore Matteo Abbate.

LR VICENZA: Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico (dal 67′ De Col), Cavion (dal 67′ Greco), Rossi (dal 13′ Ronaldo), Costa; Proia (dal 87′ Tronchin); Pellegrini (dal 67′ Rolfini), Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, Fantoni, Lattanzio, Sandon, Busato, Delle Monache. Allenatore: Stefano Vecchi.

RETI: 18′ Cuomo (LRV), 65′ aut. Piccinini (P)

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino.

NOTE: ammoniti Pellegrini (LRV), Laezza (LRV), Ferrari (LRV), Cuomo (LRV)