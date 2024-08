Serata (calda) di eurogol per l’esordio del “Lane”: vittoria corsara in Coppa a Legnago

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un L.R. Vicenza già tutto sommato in buona salute batte il Legnago Salus nel 1° turno di Coppa Italia di serie C, nella prima partita ufficiale della stagione 2024/2025. Nel derby veneto i biancorossi prevalgono per 2-1, capitalizzando la doppia sberla sferrata prima del break di metà gara da Rauti e De Col. Nella ripresa risalita parziale dei veronesi, subito a segno con Rossi ma che non arrivano al pareggio nonostante gli ospiti di Vecchi rimangano in dieci uomini.

Si è giocato in una domenica afosa a partire dalle 18 con temperatura sui 35°, di fronte a meno di 1.000 spettatori sudati almeno quanto i giocatori in campo, in buona parte di fede biancorossa. Anzi, ieri a tifare il “nero” indossato nella nuova divisa inaugurata al debutto stagionale.

Spettacolare il destro a giro dal vertice d’area mancina verso l’angolino altro del secondo palo scagliato dall’ex granata Rauti, nuovi arrivo che meglio di così non poteva presentarsi. Assist verticale basso di Carraro per De Col che infila il portiere per il bis immediato. Team ospite all’intervallo avanti due a zero ma l’insidia caldo s’aggiunge alla voglia dei padroni di casa biancocelesti di ben presentarsi all’esordio e rimontare. Il gol del 1-2 arriva addirittura in rovesciata di Rossi, da un’azione di corner, al 10′. Poi il Vicenza “rinunci” agli spifferi, non concedendo quasi nulla al Legnago fino al 90′. Buona news il rientro in campo – ieri per una manciata di minuti – di Cavion, vicentino biancorosso, reduce da un infortunio patito nel corso dei playoff.

Passato il turno non senza qualche brivido caldo per il doppio giallo a Sandon al 70′, ora i vicentini del pallone si ritroveranno da oggi con una settimana a disposizione per preparare allora il prossimo confronto con di fronte l’Atalanta U23, ancora una volta in trasferta. Si giocherà a Caravaggio, di sera (alle ore 21) domenica 18 agosto. Con il tecnico Stefano Vecchi che conta in questi giorni di recuperare almeno qualche pedina in vista del secondo atto di Coppa Italia, viste le 8 assenze lamentate con il Legnago tra ko e squalifiche, e un mercato estivo ancora in piena fibrillazione.

L.R. Vicenza unica superstite nella competizione, dopo che sabato l’Arzignano Valchiampo è uscito sconfitto dal confronto anche qui in partita secca con il Rimini in riva all’Adriatico, con punteggio di 1-0. Mercoledì, nel mezzo del cammin verso l’Atalanta Jr, in programma il match amichevole con il Montecchio Maggiore (serie D) per il tradizionale Memorial Santagiuliana.