In carcere il 23enne autore della rapina al Prix. Cassiera ferita con un coltello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un 23enne con doppia cittadinanza italiana e bangladese si trova in carcere a Vicenza dopo aver compiuto una rapina ieri ai danni di un supermercato della città berica, dopo aver minacciato e ferito una cassiera del punto vendita con un coltello. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, un orario di apertura caratterizzato da poche presenze tra gli scaffali.

La dipendente vittima dell’aggressione – si tratta di una donna vicentina di 43 anni – ha riportato lesioni da taglio all’inguine, sembrerebbe guaribili in pochi giorni dopo il ricorso alle cure ospedaliere.

Mentre per il giovane malvivente è scattato l’arresto dopo l’inseguimento e la cattura da parte delle Volanti della Questura e anche grazie alla collaborazione di un paio di clienti del market che li hanno indirizzati verso la via imboccata dal fuggitivo. Ora si trova in una cella distante appena 300/400 metri dal luogo della rapina. L’episodio risale a martedì, teatro una filiale della catena di prodotti alimentari “Prix Discount” che si trova in via Dalla Scola a Vicenza, nel quartiere di San Pio X. Sembra che il ragazzo, del tutto nuovo a episodi di questo tipo, si trovasse alle prese con problematiche di natura finanziaria, decidendo quindi di tentare la via dei “soldi facili” attraverso una rapina armato di un coltello. Un intento criminoso inizialmente riuscito, mettendosi in tasca l’incasso di 620 euro consegnato dalla dipendente sotto minaccia dal rapinatore, fintosi cliente appena in precedenza.

Per H.S., 23enne cresciuto in Italia e con la cittadinanza acquisita dopo i natali in Bangladesh, si sono aperte immediatamente le porte del carcere “Del Papa” nel quartiere di San Pio X, dopo la convalida dell’arresto da parte della Procura di Vicenza. Avrebbe ferito la cassiera inavvertitamente, procurandole comunque un taglio superficiale, nella concitazione della fuga dopo aver arraffato il contante dalla cassa.