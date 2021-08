In strada Padana verso Verona restringimento della carreggiata per 10 giorni

Lavori in corso in strada Padana verso Verona, dove la carreggiata in corrispondenza dello svincolo di via dei Montecchi verrà sottoposta a un restringimento temporaneo per una decina di giorni a partire da giovedì 19 agosto. Lo fa sapere il comune di Vicenza, sottolineando che comunque saranno garantiti la circolazione nei due sensi di marcia nella parte residua della carreggiata e il transito dei pedoni.

Il restringimento della carreggiata è necessario per consentire degli interventi di posa della nuova condotta dell’acquedotto in carico a ViAcqua, che verranno svolti entro sabato 28 agosto. Per informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza.