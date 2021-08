Ferragosto, in tanti scelgono i Musei Civici. Zero sanzioni “per” il Green Pass

Oltre 2 mila ingressi ai musei civici di Vicenza nel weekend di Ferragosto. Il gran caldo non ha fermato visitatori e turisti con presenze che si confermano in aumento, in particolare per quanto riguarda il numero degli stranieri. Sabato 14 le entrate sono state precisamente 1.052, un centinaio in più rispetto a domenica 15 con 989 biglietti staccati. Dati in linea con quelli registrati nello stesso periodo del 2020.

La Basilica palladiana risulta il monumento più visitato con 818 ingressi (472 il sabato, 346 la domenica), seguita dal Teatro Olimpico con 719 (349 il sabato, 370 la domenica) e poi da Palazzo Chiericati (222) e dalla Chiesa di Santa Corona (215). “Le giornate particolarmente calde e la necessità di avere il green pass non hanno scoraggiato i turisti che evidentemente desiderano ritornare a riappropriarsi dei luoghi della cultura che per tanto tempo ci sono stati preclusi – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Il Ferragosto, periodo tradizionalmente dedicato alle ferie estive, ha spinto molti turisti a scegliere Vicenza come meta di vacanza tanto che in alcuni momenti si sono formate code all’esterno dell’ufficio turistico di piazza Matteotti per l’acquisto del biglietto. In alcune giornate del mese di agosto gli stranieri nei musei hanno raggiunto l’80% delle presenze complessive“.

Per quanto riguarda il Green Pass, invece, nessuna sanzione in città nel weekend di metà agosto. Questo l’esito dei controlli a campione che anche la polizia locale, come le forze dell’ordine, ha effettuato per verificare il possesso della certificazione Covid da parte di chi sosta all’intero dei locali. Da venerdì 13 a domenica 15 gli agenti di contra’ Soccorso Soccorsetto hanno effettuato controlli in 23 locali verificando la posizione di 20 avventori. Tutti sono risultati in possesso di regolare green pass.

Ieri, inoltre, la polizia locale ha svolto gli ordinari controlli anti assembramento: anche in questo caso nessuna irregolarità è stata rilevata in cinque attività e per le 14 persone controllate. “Rilevo con soddisfazione – dichiara il sindaco Francesco Rucco – che i miei concittadini e i turisti presenti in città stanno rispettando le regole. Vaccinarsi è un dovere civico così come adottare le misure che servono a proteggere chi è più debole e ad uscire quanto prima insieme dalla pandemia. Ringrazio gli esercenti e i gestori degli esercizi pubblici e delle attività commerciali per il lavoro che stanno svolgendo nonostante le limitazioni”.